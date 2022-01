Umfrage: Lockdown oder Lockerungen?

Die Omikron-Variante ist in Österreich bereits weit verbreitet. Ob es einen weiteren Lockdown geben wird ist fraglich. Dafür könnte es Quarantäne-Lockerungen geben. Was finden Sie richtig? Lockerungen oder Lockdown?

Zudem werden Rufe nach Lockerung der Quarantäne-Regeln werden in Österreich laut. Der Bund-Länder-Gipfel am Donnerstag und die Gecko-Sitzung am Dienstagnachmittag sollen genauere Details liefern. Was ist Ihre Meinung? Soll es Lockerungen geben oder lieber einen Lockdown? Oder reicht eine 2G-Pflicht Ihrer Meinung nach? Stimmen Sie ab und teilen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren mit.