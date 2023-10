Umfrage: Immer mehr Österreicher springen auf Veggie-Trend auf

Vor allem junge Menschen entscheiden sich immer öfter für vegetarische oder vegane Produkte oder kaufen Fleischersatz. Das zeigt eine aktuelle Umfrage anlässlich des Weltvegetariertags am 1. Oktober.

Vegetarische und vegane Produkte vor allem bei Jungen beliebt

Das Ergebnis: Vegetarische und vegane Produkte sind längst nicht mehr nur für deklarierte Vegetarier und Veganer attraktiv. Insgesamt geben 35 Prozent der Österreicher an, vegetarische Produkte zu kaufen, für 23 Prozent ist die Auslobung vegan ein Kaufanreiz, und 15 Prozent kaufen zumindest ab und zu Fleischersatzprodukte.

Wien ist Veggie-Hotspot

Die Menü-Manufaktur setzt auf Veggie-Trend

Die Menü-Manufaktur kocht in seiner Produktionsküche in Wien-Floridsdorf täglich bis zu 15.000 Menüs und beliefert Unternehmen, Mahlzeitendienste, Pflegeheime, Kindergärten, Schulen und Horte in ganz Österreich mit Mittagsmenüs und Jause über seine Marken Goldmenü, Die Menü-Manufaktur und HOFMANNs.