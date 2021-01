Umfrage: Homeschooling bleibt große Herausforderung

Homeschooling und Homeoffice laufen bei den meisten Familien in Österreich immer noch nicht problemlos ab. Rückzugsmöglichkeiten fehlen, Lärm und Internetprobleme stören.

Lärm und Internetprobleme

Wer heutzutage über ein Arbeits- oder Gästezimmer verfügt, kann sich glücklich schätzen. Denn wenn Schule und Arbeit in den eigenen vier Wänden stattfinden, setzt den Befragten am meisten die fehlende Rückzugsmöglichkeit für Kinder oder andere Personen im Haushalt (42 Prozent) zu. Je ein Drittel der Befragten gab Lärm in der Wohnung sowie eine ständig an die Grenzen stoßende Internetverbindung als nervigste Störfaktoren an. Und für 30 Prozent ist fehlender Platz das zentrale Thema, wenn sowohl die Arbeit, als auch die Schule zu Hause stattfinden. Doch auch komplett zufriedene Eltern gibt es - demnach gaben 18 Prozent der Befragten an, dass sie nichts stört, wenn die Kinder daheim statt in der Schule lernen müssen.