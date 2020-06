Umfrage: Höhenflug der ÖVP sinkt langsam ab

Bei der Sonntagsfrage muss die ÖVP leichte Abstriche gegenüber früheren Umfragen machen, SPÖ und Grüne verzeichnen ein leichtes Plus. Der Kanzlerposten von Sebastian Kurz ist aber weiterhin gesichert.

Die Werte der ÖVP bei der Sonntagsfrage sind ebenso wie jene von Sebastian Kurz in der Kanzlerfrage - nach dem Höhenflug in den ersten Monaten der Coronakrise - auf hohem Niveau rückläufig. Das ergab eine aktuelle Umfrage des market-Instituts mit 1.000 Befragten. SPÖ und Grüne konnten demnach zuletzt ein kleines Plus verzeichnen.