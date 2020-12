Umfrage: Gutes Essen und Familie machen Weihnachten aus

Trotz Corona plant mehr als die Hälfte der Österreicher Weihnachten heuer wie gewohnt zu verbringen. Familie und gutes Essen machen dabei das gemeinsame Fest aus.

Gutes Essen gehört für Österreicher zum Weihnachtsfest dazu

Je nach Bundesland gibt es aber Unterschiede: So wird in Tirol und Vorarlberg hauptsächlich Raclette serviert (38 Prozent), Bratwürstel (drei Prozent) hingegen deutlich seltener. Auch die Wiener sind keine Bratwürstel-Fans , diese werden eher in Oberösterreich und Salzburg (31 Prozent) gegessen. Belegte kalte Platten sind das bevorzugte Weihnachtsessen in der Steiermark und in Kärnten (32 Prozent) sowie in Niederösterreich und im Burgenland (20 Prozent). Darüber hinaus naschen acht von zehn Befragten gerne Kekse, Lebkuchen und andere Süßigkeiten an Heiligabend. Für 38 Prozent gehört auch ein guter Tropfen Wein dazu.