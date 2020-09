Umfrage: Eigenes Auto im Leben der Österreicher von hoher Relevanz

Wie eine aktuelle Umfrage ergeben hat, ist das Auto im Leben der Österreicher von hoher Relevanz, bevorzugt werden dabei noch klar Modelle mit Verbrennungsmotoren.

Der Shift zur E-Mobilität lässt somit noch auf sich warten. Ähnlich ergeht es Mietwagen-Angeboten oder Car-Sharing, deren Nutzung in großen Teilen der Bevölkerung noch auf Skepsis stößt. Das ist zumindest die Bilanz einer aktuellen, repräsentativen Umfrage von marketagent.com.

So hoch ist der Stellenwert des eigenen Autos

In Bezug auf den Antrieb stehen Diesel und Benzin immer noch hoch im Kurs. Mehr als acht von zehn Österreicherinnen und Österreicher würden einen Verbrennungsmotor einem Elektroauto vorziehen (Diesel: 47,5 Prozent, Benzin: 35,8 Prozent, Elektro: 11,7 Prozent).

Alternativen: Taxi, Uber und Co.

Die am besten vorstellbaren Alternativen zum eigenen Auto sind Taxi, Uber, Taxify und Co., die von fast zwei Drittel der Befragten regelmäßig oder zumindest ab und zu genutzt werden. In privaten Fahrgemeinschaften finden sich drei von zehn Befragten gelegentlich zusammen. Sie haben aus Sicht von jedem zweiten Österreicher das größte Potenzial, sich zukünftig als echte Alternative zum eigenen Wagen zu etablieren. Etwas mehr als vier von zehn sind der Meinung, dass Auto-Abos und Car-Sharing zukunftsträchtige Modelle darstellen.