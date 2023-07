Umfrage: Darum beneiden die Österreicher ihre Partner

Neid und Bewunderung liegen oft nahe beisammen. So bleiben auch die Beziehungen der Österreicher:innen nicht davor verschont. Eine Studie der Datingplattform Elite-Partner zeigt, worum die Österreicher ihre Patner beneiden.

Junge Paare beneiden den Partner häufiger

Junge Paare sind besonders anfällig: Nur neun Prozent der unter 30-Jährigen geben an, seinen:ihren Partner:in um nichts zu beneiden. Eine aktuelle bevölkerungsrepräsentative Studie im Auftrag von ElitePartner ergab, dass Neid ebenso dazu gehört. Die Ergebnisse zeigen, dass die Österreicher:innen ihre:n Partner:in besonders um soziale Eigenschaften beneiden. Dazu gehören eine positive Lebenseinstellung (30%), Humor und eine unterhaltsame Art (26%) sowie Selbstbewusstsein (26%). Rund jede:r Fünfte beneidet seine:ihre bessere Hälfte um seine:ihre Intelligenz und Bildung (22%), sein:ihr großes Allgemeinwissen (21%) oder auch sein:ihr gutes Aussehen (20%). Einkommen und viel Freizeit spielen keine allzu große Rolle (jeweils 8%), ebenso wenig interessante Hobbys (6%) oder eine wohlhabende Familie (2%). Etwa ein Fünftel der Befragten gibt an, ihre:n Partner:in um nichts zu beneiden (19%). Männer beeindrucken mit großem Allgemeinwissen, Frauen mit ihrer positiven Lebenseinstellung Frauen geben häufiger an, Männer um ihr großes Allgemeinwissen (27%, Männer 15%), Job bzw. die Karriere (13%, Männer 8%) und das Einkommen (12%, Männer 3%) zu beneiden, ebenso wie ihre Sportlichkeit (13%, Männer 5%) und Freizeit (10%, Männer 5%).