Umfrage: Budgeterhöhung für das Bundesheer wird unterstützt

Die Budgeterhöhung für das Bundesheer stößt auf breite Unterstützung in der Bevölkerung, wie eine Umfrage zeigt.

69 Prozent der Befragten unterstützen die Erhöhung, während 24 Prozent dagegen sind. In Bezug auf die Frage, ob die Ausgaben für die Landesverteidigung auch in den kommenden Jahren erhöht werden sollten, waren 57 Prozent dafür, was etwas weniger ist als im Vorjahr (2022: 63 Prozent). Andere Bereiche wie Gesundheit und Bildung genießen jedoch eine höhere Priorität für zusätzliche Ausgaben.