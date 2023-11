Umfrage: Besorgnis über Sicherheitslage in Österreich, besseres Image für Bundesheer

Eine aktuelle Umfrage zeigt ein gestärktes Image für das österreichische Bundesheer. Wie bereits im Vorjahr wird die Sicherheitslage in Österreich aber pessimistischer wahrgenommen als in den Jahren zuvor.

Seit vier Jahren führt das Verteidigungsministerium jährlich Umfragen durch, um herauszufinden, wie die österreichische Bevölkerung die Sicherheits- und Bedrohungslage in Österreich, Europa und weltweit wahrnimmt. Außerdem werden die Ansichten der Bevölkerung zur Verteidigungspolitik und die Bewertung des Images des Bundesheeres erfasst.

Österreicher über Sicherheitslage besorgt, aber gestärktes Image für Bundesheer

Wie bereits im Vorjahr wird die Sicherheitslage bei der österreichischen Bevölkerung pessimistischer wahrgenommen als in den Jahren zuvor. Die Umfrage zeigt im Vergleich zum Vorjahr eine positivere Beurteilung des Bundesheeres, hinsichtlich der Leistungen, Ausbildung und Ausrüstung. Ebenso ist die Attraktivität des Bundesheeres als Arbeitgeber gestiegen.

"Die Mission Vorwärts hat das Ziel, das Bundesheer stark im 21. Jahrhundert ankommen zu lassen, um für alle Bedrohungsszenarien bestmöglich gerüstet zu sein. Wir haben jetzt die Mittel, um Fähigkeiten der militärischen Landesverteidigung gemäß dem Aufbauplan ‚2032plus‘ zu stärken und Waffengattungen der Landstreitkräfte, Luftstreitkräfte, Cyber-Kräfte und Spezialeinsatzkräfte zu modernisieren. Die Mission Vorwärts spiegelt sich auch in der Umfrage zum sicherheitspolitischen Meinungsbild der Bevölkerung wider", so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner:

Mehrheit für Beibehaltung der Neutralität Österreichs

Rund 70 Prozent befürworten die Budgeterhöhung für das Bundesheer und den Einsatz der Budgetmittel zur Verbesserung der Mobilität, Ausrüstung und Autarkie der Kasernen. Ebenso gab ein Großteil der Bevölkerung an, dass das Bewusstsein für die Bedeutung der Landesverteidigung gestärkt werden sollte. In etwa 80 Prozent sind dafür, dass schulpflichtige Jugendliche in der Schule über den Sinn und die Aufgaben des Bundesheeres informiert werden sollten. Die Zustimmung zur Neutralität bleibt weitgehend unverändert, da rund 75 Prozent der Bevölkerung weiterhin dafür sind.