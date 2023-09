Umfrage: 44 Prozent haben eine private Videoüberwachung

Laut diener KFV-Umfrage setzen 44 Prozent der Bevölkerung auf eine private Videoüberwachung.

20 Prozent haben Kameras an der Eingangstür, 18 Prozent im Auto, 17 Prozent behalten den Wohnbereich im Auge. "Manche überwachen auch Mehrparteienhäuser (vier Prozent) oder greifen auf Kamera-Attrappen zurück (zwei Prozent)", hieß es bei der Vorstellung der Umfrage am Donnerstag. Den Befragten zufolge hat jede vierte Kamera bereits "zur Aufklärung eines Verbrechens beitragen".

Videoüberwachung: 1.000 Personen wurden befragt

Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch erlaubt: "Zulässig ist nur eine maximale Speicherdauer von 72 Stunden und dies nur in jenen Fällen, in denen die Videoüberwachung überhaupt gestattet ist", hielten die Fachleute fest. "Bei unerlaubten Aufnahmen ist bereits das kurzfristige Speichern strafbar." Eine längere Speicherung muss verhältnismäßig sein und begründet werden. In der Praxis halten sich laut der KFV-Umfrage aber nur 42 Prozent an das 72-Stunden-Limit. Klar gekennzeichnet - durch Schilder oder Aufkleber - haben nur 39 Prozent ihre Überwachungsmaßnahmen.