Umfassende ORF-Gremienreform wird gefordert

Das ORF-Gesetz steht nach einer Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs (VfGH) vor einer erneuten Überarbeitung.

Die Regierung hat laut dem VfGH zu viel Einfluss bei der Bestellung der Mitglieder des ORF-Stiftungsrats und des Publikumsrats. In der aktuellen Regelung hat die Bundesregierung ein Übergewicht gegenüber anderen entsendenden Einrichtungen, was gegen das verfassungsrechtliche Gebot der Unabhängigkeit und Pluralität verstößt, so das VfGH-Urteil.