Umfahrungen für fünf Flughafen Wien-Gemeinden

Fünf Flughafen Wien-Gemeinden sollen künftig umfahren werden. Am Dienstag ist das Projekt B260 einstimmig in der Niederösterreichischen Landesregierung beschlossen worden. Wie Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) nach der Sitzung mitteilte, wird die 19,2 Kilometer lange Straßenverbindung 150 Millionen Euro kosten.

Umfahren werden sollen Fischamend, Klein-Neusiedl und Enzersdorf a.d. Fischa mit Margarethen am Moos, Schwadorf sowie Götzendorf a.d. Leitha. Mikl-Leitner sprach vom größten Projekt des Landesstraßendienstes. Es gehe um die Entlastung der Bevölkerung von Verkehr und Lärm, somit um mehr Lebensqualität.

Umfahrung für fünf Flughafen-Gemeinden: Fertigstellungsdatum offen

Ein seriöses Datum für die Fertigstellung der B260 könne sie noch nicht nennen, sagte die Landeshauptfrau am Dienstag. Die UVP soll spätestens Ende 2022 abgeschlossen sein.

In der Flughafen-Region steige - neben der Zahl der Passagiere auf dem Airport selbst - auch die der Erwerbstätigen und der Betriebe, betonte Landesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP). Verkehrswege müssten daher entsprechend ausgebaut werden. Schleritzko verwies auch darauf, dass der öffentliche Verkehr zum Flughafen in den vergangenen Jahren deutlich erhöht worden sei und es mit dem Fahrplanwechsel am 15. Dezember zu weiteren Takt-Verdichtungen komme.