Umbruch bei den Wiener Grünen: Gemeinderat Chorherr geht

Nach 27 Jahre in der Wiener Kommunalpolitik gab Christoph Chorherr Montagfrüh seinen Abgang rund um den Jahreswechsel bekannt.

“Für uns Wiener Grüne beginnt jetzt eine neue Phase”, meint ‏Chorherr, der in den 1990er-Jahren auch kurzzeitig Chef der Bundesgrünen war, gleich zu Beginn des Videos. Im November wisse man, wer nächster Spitzenkandidat sei, Vassilakou habe angekündigt, sich auf Sicht zurückzuziehen und auch er denke schon “sehr, sehr lange” nach, wann für ihn der Punkt erreicht sei, seine Phase nach 27 Jahren in der Wiener Kommunalpolitik zu beenden, erklärte Chorherr.

Der scheidende Wiener Grün-Politiker Christoph Chorherr – der sein Mandat zum Jahreswechsel zurücklegt – hat seinen Abschied in einer 20-minütigen Videobotschaft (www.christophchorherr.at) verkündet und erläutert. Er habe schon länger über einen Rückzug nachgedacht, versichert er: “Irgendwann muss man loslassen.” Anpacken will er künftig etwa als Bäcker.

Begonnen habe seine Karriere vor mehr als 30 Jahren, lässt Chorherr in dem Video Stationen seines Lebens als Politiker kurz Revue passieren. “Da steht einer der Mitbegründer der Grünen in Österreich.” Er sei jetzt 57 und es sei immer schwer, den richtigen Zeitpunkt zu finden. Er glaube aber, dass dieser nun gekommen sei, erklärte Chorherr.

Der Partei streute er zum Abschied Rosen: “Ich möchte mich wirklich bedanken und verneigen vor den Grünen.” Sie hätten auch akzeptiert, dass er mitunter anderer Meinung gewesen sei. Er würdigte auch Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou, die kommendes Jahr ebenfalls abtritt. Überhaupt, so befand er, sei die schönste Zeit jene in der Regierungsverantwortung gewesen.

Politik laut Chorherr kein “nettes Geschäft”

Er spüre, dass es derzeit “noch schön” sei, als Politiker tätig zu sein. Chorherr äußert jedoch die Vermutung, dass sich das bald geändert hätte. Er habe Politiker gesehen, die den Zeitpunkt verpasst und dann verbittert abgerechnet hätten: “Ich will nicht so gehen, will nicht, dass andere sagen: Endlich schleicht sich der Alte.” In der Politik gehe es immer um Macht, man solle nicht so tun, als wäre Politik ein “nettes Geschäft”.