Umbau des Wien Museums: ÖVP zweifelt an Realisierbarkeit

Neben Kostensteigerungen und gravierenden Abweichungen von den Ausschreibungsanforderungen zieht die Oppositionspartei gar die Realisierbarkeit des geplanten Aufbaus im Wien Museum in Zweifel - und zwar aus gebäudetechnischen Gründen. "Die Statik gibt den Umbau nicht her", hieß es am Donnerstag vor Journalisten.

Das Haus am Karlsplatz ist seit eineinhalb Wochen geschlossen. Schließlich muss der in den 1950er-Jahren entstandene Oswald-Haerdtl-Bau für die Umbau- und Ausbauarbeiten geräumt werden. “Die Kisten werden schon gepackt, obwohl das Vorhaben bis heute ein Phantom ist”, kritisierte der nicht amtsführende Stadtrat Markus Wölbitsch. Es gebe bis dato weder eine abgeschlossene Einreich- noch eine Ausführungsplanung, geschweige denn einen Termin für den Baustart.

“Statik des Gebäudes ist sehr schlecht” Johannes Pasquali, Bezirksparteichef der ÖVP in Wieden – der Karlsplatz liegt nicht mehr im 1., sondern schon im 4. Bezirk -, glaubt die Erklärung für den aus seiner Sicht schleppenden Fortgang des Projekts zu kennen. “Die Statik des Gebäudes ist sehr schlecht”, sagte er. Das betreffe nicht nur die Gebäudesubstanz selbst, sondern auch den Boden. Pasquali sprach von “instabilen Gesteinsstrukturen” und verwies auf den im Untergrund verlaufenden Wienfluss. Schon das Ende der 1990er-Jahre errichtete Atrium habe deswegen redimensioniert werden müssen, versicherte der Bezirks-ÖVP-Obmann. Trotzdem sei aber im Zuge des Architekturwettbewerbs für den Neubau just das “für die Statik aufwendigste Modell” zum Sieger gekürt worden.

Doch nicht nur die Aufstockung macht der Volkspartei Kopfzerbrechen. Denn sollte das Projekt doch Realität werden, würde es gewissermaßen in gestutzter Form kommen. Denn laut Pasquali weicht das Vorhaben in seiner jetzigen Form “fundamental” von den Ausschreibungsinhalten ab. So seien etwa von den Wettbewerbsteilnehmern 1.900 Quadratmeter für Sonderausstellungen gefordert gewesen, realisiert würden nun nur 1.200 Quadratmeter. An Büroräumen kommen statt 1.580 nur 800 Quadratmeter: “Das wird dazu führen, dass Büros zusätzlich woanders angemietet werden müssen.” Auch das angedachte, 250 Quadratmeter große Kindermuseum werde nicht realisiert.

ÖVP hat Fragen zu Finanzierung Jede Menge Fragen ergeben sich für die Rathaus-ÖVP auch beim Thema Geld. In der Ausschreibung seien 2015 nämlich die Gesamtkosten mit 70 bis 90 Mio. Euro angeführt gewesen – davon 60 Mio. Euro Bau- und Errichtungskosten. Inzwischen sei von 108 Mio. Euro Gesamtbetrag bei Bau- und Errichtungskosten von 91 Mio. Euro die Rede. “Wir wollen wissen: Warum sind es jetzt 31 Mio. Euro mehr?”, so Wölbitsch. Wobei seine Partei sowieso damit rechnet, dass auch die 108 Mio. Euro nicht eingehalten werden – denn: “Vieles, was beim Wien Museum bisher gelaufen ist, erinnert an das Krankenhaus Nord.”

Wissen will der Stadtrat zudem, ob das Wien Museum in den kommenden Jahren die gleiche Subvention erhalten werde wie bisher. Laut Wölbitsch waren das zuletzt 12 Mio. Euro jährlich plus 1,2 Mio. Euro für das neu eingegliederte MUSA, das während der Schließzeit als Ausweichquartier genutzt wird. Die ÖVP stellt die Höhe der Unterstützung insofern in Frage, als während des Umbaus ja um 90 Prozent weniger Ausstellungsflächen zur Verfügung stünden und außerdem weniger Sonderausstellungen stattfänden. Sollten die Zuschüsse gleich hoch bleiben, stelle sich die Frage, ob hier nicht Fördergelder zweckfremd für den Neubau verwendet würden. “Wir wollen einen Kassasturz”, forderte Wölbitsch.

Er stellte am Donnerstag klar, dass er an der kulturpolitischen Notwendigkeit des Umbaus keinerlei Zweifel hege. Die ÖVP stehe auch grundsätzlich dazu. Man kritisiere allerdings das “Management by Chaos” von Rot-Grün – wobei der nicht amtsführende Stadtrat explizit Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) ausnahm. Sie sei eine ausgewiesene Expertin, komme nicht aus dem SPÖ-Biotop und habe das Projekt nur geerbt. Nichtsdestotrotz will die Rathauspartei von der Ressortchefin Antworten auf sämtliche, heute thematisierten Punkte erhalten. Die ÖVP stellte eine vierseitige Anfrage an Kaup-Hasler.

Wien Museum-Direktion weist ÖVP-Angaben zurück ÖVP-Aufregung nicht nachvollziehbar Die Leitung des Wien Museums hat am Donnerstag mit Unverständnis auf die zuvor von der ÖVP geäußerten Zweifel reagiert, wonach der Neu- bzw. Umbau aufgrund statischer Probleme nicht realisierbar sein könnte. “Wir haben einen gültigen Baubescheid”, stellte Finanzdirektorin Christina Schwarz im APA-Gespräch klar. Befürchtungen im Hinblick auf Mehrkosten sieht man ebenfalls völlig unbegründet.”Die Statik ist schwierig”, das Haus am Karlsplatz sei tatsächlich auf keinem “idealen” Grund errichtet worden, räumte Schwarz ein. Dieser Umstand sei seit langem bekannt und insofern von Beginn an in die Planungen für die Erweiterung eingeflossen: “Wir haben das so aufgesetzt, dass die Statik bewältigbar ist.” Es habe diverse diesbezügliche Prüfungen gegeben und der Baubescheid liege seit geraumer Zeit vor. Insofern stimme es auch nicht, dass es bis dato keine Einreichplanung gebe, ärgerte sich der künstlerische Direktor Matti Bunzl. Denn diese sei Voraussetzung für die Ausstellung eines Baubescheids. Was die Kosten anbelangt, kann man die ÖVP-Aufregung ebenfalls nicht nachvollziehen. Es stimme, dass in der Ausschreibung 2015 ein “Rahmen” von 70 bis 100 Mio. Euro angeführt worden sei. Nach Vorliegen des Siegerprojekts habe man nun den fixen Kostenrahmen von bis zu 108 Mio. Euro. “Hier ein Krankenhaus Nord herbeizureden, ist schon sehr phantasievoll”, so Bunzl. Schwarz ergänzte, dass man bei den schon erledigten Vorleistungen sogar unter dem Budgetrahmen geblieben sei. Die ÖVP habe das Projekt bisher immer unterstützt, worüber er sich auch sehr gefreut habe, meinte der Museumschef. Insofern sei er jetzt überrascht von dieser “Kehrtwendung” – denn: “Es hat sich nichts geändert. Es ist immer noch dasselbe Projekt. Wir sind konsterniert über diese Fehleinschätzung.” Bunzl sprach bei der Gelegenheit eine Einladung an den nicht amtsführenden ÖVP-Stadtrat Markus Wölbitsch und Wieden-Bezirksparteichef Johannes Pasquali – sie hatten die Kritikpunkte am Vormittag vor Journalisten angeführt – aus, um bei einem Gespräch etwaige Bedenken ausräumen zu können. Wobei dies auch alles öffentlich einsehbar sei. Die von der ÖVP in Erwägung gezogene Subventionskürzungen während der Schließzeit kann die Direktion auch nicht verstehen. Wölbitsch hatte mit dem sehr eingeschränkten Ausstellungsbetrieb argumentiert. Bunzl wies darauf hin, dass die Tätigkeit im Museumsbetrieb freilich ungehindert weitergehe – von der wissenschaftlichen Arbeit über die Betreuung aller Außenstellen bis zu Vermittlungsarbeit. Schwarz ergänzte, dass man in den kommenden Jahren sogar mehr als bisher arbeite: “Zusätzlich zu allen laufenden Dingen stemmen wir jetzt auch noch dieses Monsterprojekt.”