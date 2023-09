Um nur 5 Euro ins Kino am „Cineplexx Day“

Cineplexx feiert am 26. September 2023 den "Cineplexx Day" und will sich damit bei den treuen Cineasten bedanken. An diesem Tag kostet jedes Kinoticket nur fünf Euro - inklusive aller Sitzplatz Upgrades.

Am „Cineplexx Day“ am 26. September 2023 kostet jedes Kinoticket nur 5 Euro – inklusive aller Sitzplatz-Upgrades. Auch die Premiumformate IMAX und MX4D können Kinofans an diesem Tag zum Sonderpreis von 8 Euro erleben.

Credit: Cineplexx

In die vierte Dimension des Kinos eintauchen am "Cineplexx Day"

Sämtliche Cinegold Sitzplatzkategorien, von Deluxe bis hin zur Lovebox, sind im Ticketpreis von fünf Euro mit dabei. In ausgewählten Kinos bietet sich zudem an, am "Cineplexx Day" in die vierte Dimension des Kinos einzutauchen. In den MX4D Kinosälen kann man Filme nicht nur in bester Qualität sehen und hören, sondern auch spüren. Ein Bewegungssimulator versetzt seine Besucher:innen mit Regen, Wind, Blitz, Gerüchen und vielen weiteren Special-Effects in den Film hinein und sorgt für ein Gefühl, nicht nur vor der Leinwand, sondern mittendrin zu sein.

Credit: Cineplexx

"Barbie": IMAX-Special

Auf alle Barbie-Fans, oder die es noch werden wollen, wartet ein exklusives Special: „Barbie“ ist nunauch in der Premiumtechnologie IMAX verfügbar und überrascht mit einem neunminütigen Extra-Footage. Für alle Horror-Fans spielt es „The Nun 2“ oder auch den schaurigen Krimi-Thriller „A Haunting in Venice“. Auch der neue „The Expendables 4“, bei dem ein Team rund um Sylvester Stallone zum letzten Auftrag ausrückt, oder „Retribution“, das Remake des spanischen Thrillers „El Desconocido“, bei dem Liam Neeson auf ein rasantes Abenteuer der Ungewissheit geschickt wird, hat für Cineast:innen Action pur am Programm. Natürlich bietet sich der „Cineplexx Day“ auch perfekt dazu an die Verfilmung des historischen Kriegsdramas „Oppenheimer“auf der großen Leinwand zu sehen.

Der Ticketverkauf für den Cineplexx Day startet, am 22. September im Laufe des Nachmittags an den Kinokassen, auf www.cineplexx.at und in der Cineplexx App – schnell sein lohnt sich!

Mehr Informationen unter www.cineplexx.at/cineplexx-day-2023