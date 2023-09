Ukraine: Österreichs Gerichte liefern Wehrpflichtige nicht aus

Das Justizministerium hat auf APA-Anfrage darüber informiert, dass Österreichs Strafgerichte auch bei einem Auslieferungsantrag aus der Ukraine Wehrpflichtige nicht an ihr Heimatland ausliefern würden. Es geht dabei um jene Männer, die nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine nach Österreich geflüchtet sind, in ihrem Land aber wehrpflichtig wären.

BMI: Aktuell nicht möglich, wehrpflichtige Ukrainer aus Österreich gegen ihren Willen zurückzubringen

Auch nach Angaben des Innenministeriums ist es derzeit nicht möglich, wehrpflichtige Ukrainer aus Österreich gegen ihren Willen in ihr Heimatland zurückzubringen. "Wer von den in Österreich befindlichen ukrainischen Männern in der Ukraine tatsächlich wehrdienstpflichtig wäre, entzieht sich unserer Kenntnis", teilte ein Ministeriumssprecher am Freitag auf APA-Anfrage mit.