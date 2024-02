Ukraine: Kickl-Kritik an Milliarden für "Selenskyj-Regime"

Die Ukraine bezeichnete FPÖ-Chef Herbert Kickl als "Fass ohne Boden". Kritik übte er auch an Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP).

FPÖ-Chef Herbert Kickl hat seine Ablehnung der EU-Milliardenhilfe für die sich gegen Aggressor Russland wehrende Ukraine bekräftigt und diese als "Selenskyj-Regime" bezeichnet. Durch die Einigung beim EU-Gipfel würden vor allem Bürger von EU-Nettozahlern wie Österreich zur Kasse gebeten, schrieb Kickl am Freitag in einer Aussendung. "Ein freiheitlicher Volkskanzler hätte im Sinne der eigenen Bevölkerung daher ein klares Veto eingelegt", so Kickl.

Orbán zog Veto zurück

Kickl: "Endlos-Milliarden für Selenskyj-Regime"

Mit Blick auf das vierjährige Hilfsprogramm in Höhe von 50 Milliarden Euro sprach Kickl von "Endlos-Milliarden für das Selenskyj-Regime". Seine Kritik richtete der aktuelle Umfragekaiser explizit an Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP). Mit seiner Zustimmung zur Ukraine-Hilfe habe er "wieder einmal die Österreicher und ihr hart erarbeitetes Steuergeld am Brüsseler EU-Altar verraten und verkauft", so der FPÖ-Chef. Die Ukraine sei ein "Fass ohne Boden". "Ein freiheitlicher Volkskanzler würde daher als eine seiner ersten Handlungen für einen Zahlungsstopp Österreichs sorgen", so Kickl laut Aussendung. Unklar blieb, ob er in dritter Person über sich selbst sprach oder die Möglichkeit offen lassen wollte, dass statt ihm jemand anderer "freiheitlicher Volkskanzler" wird.