UG-Novelle: NEOS kritisieren "Blindflug" des Bildungsministeriums

Die NEOS betrachten die Einführung einer Mindestleistung von 24 ECTS-Punkten in den ersten zwei Studienjahren nur als "Scheinlösung", weil sich damit das tatsächliche Betreuungsverhältnis nicht verbessern werde.

Das Bildungsministerium agiere hier im "Blindflug", so Wissenschaftssprecherin Martina Künsberg Sarre zur APA. In einer Anfragebeantwortung habe Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) nicht einmal mitteilen können, wie viele Personen derzeit unter dieser Grenze bleiben.

Die Mindeststudienleistung soll in einer Novelle zum Universitätsgesetz (UG) festgeschrieben werden. Wer diese nicht schafft, würde für das betreffende Studium an dieser Uni für zehn Jahre gesperrt.

NEOS wollten Anzahl der Betroffenen wissen

Übermittelt wurde dagegen eine Aufstellung über die gesamte Prüfungsaktivität in einem Studienjahr - also in wie vielen Studien ein, zwei, drei, vier etc. ECTS-Punkte absolviert wurden (unabhängig davon, ob es sich wie in der UG-Novelle angedacht um Studienanfänger handelt).