UEFA-Fünfjahreswertung: Platz 13 für Österreich

Österreich wird die aktuelle Saison des Fußball-Europacups in der UEFA-Fünfjahreswertung auf Platz 13 beenden.

Ein weiterer Rückfall ist vor den Semifinali in Champions League, Europa League und Conference League nicht möglich, weil die ÖFB-Clubs nach dem Out von PAOK Saloniki nicht mehr vom 17. Griechenland überholt werden können, selbst wenn Olympiakos Piräus die Conference League gewinnen sollte.

Im Vorjahr war Österreich noch Zehnter, weshalb der heimische Meister in der kommenden Spielzeit einen Fixplatz in der Champions-League-Gruppenphase hat. Der Vize-Champion steigt in der zweiten Runde der "Königsklasse"-Qualifikation ein. Rapid als Cupsieger oder der Dritte, sollte Sturm Graz das Pokalfinale für sich entscheiden und unter den Top zwei landen, beginnt im Europa-League-Play-off und absolviert damit definitiv eine Europacup-Gruppenphase. Zudem gibt es für Österreich je ein Ticket für die zweite Quali-Runde in der Europa League und Conference League.