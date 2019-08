Überschlag mit Mopedauto fordert Verletzte

Bei einem Überschlag mit einem Mopedauto wurden zwei Jugendliche am Dienstagabend in Hainburg verletzt.

Nach ausgelassener Kurvenfahrt hat sich ein 17-Jähriger am Dienstagabend auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Hainburg (Bezirk Bruck an der Leitha) mit einem Mopedauto überschlagen.