Überschallflüge über Österreich: Eurofighter-Piloten trainieren zwei Wochen lang

Ab Montag, den 13. Mai, trainieren die Eurofighter-Piloten des Bundesheers an knapp 14 Tagen Abfangmanöver im Überschallbereich in großer Höhe. Bis 24. Mai sind pro Tag jeweils zwei Überschallflüge zwischen 8.00 Uhr und 16.00 Uhr vorgesehen.

Zwischen 11.30 Uhr und 13.30 Uhr sowie am Wochenende erfolgen keine Flüge mit Überschallgeschwindigkeit, wie das Heer am Freitag mitteilte.

Keine Überschallflüge über Wien, Tirol und Vorarlberg

Geflogen wird im Überschall in rund 12.500 Metern Höhe über dem gesamten Bundesgebiet mit Ausnahme von Ballungsräumen sowie den Ländern Tirol und Vorarlberg. Die Fluggebiete werden in Zusammenarbeit mit der zivilen Flugsicherung festgelegt. Die Überschallgeschwindigkeit beginnt bei rund 1.200 km/h. Nähert sich ein Eurofighter dieser Geschwindigkeit, kommt es zu Stoßwellen am Flugzeug. Diese können am Boden als Überschallknall wahrgenommen werden. Die Lautstärke des Knalls ist unter anderem abhängig von der Flughöhe, der Geländestruktur und der Wetterlage.