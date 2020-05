Überraschungen statt großer Gala: Das war die 31. Romy-Verleihung

Die traditionelle Gala in der Wiener Hofburg konnte heuer aufgrund des Coronavirus nicht stattfinden, ihre Abnehmer fand die Romy aber dennoch.

Die prestigeträchtigen Film- und Fernsehpreise des "Kurier" wurden nämlich einfach persönlich an die glücklichen Gewinner überreicht. Wie das vonstattenging, war am heutigen Samstagabend um 20.15 Uhr auf ORF 2 zu sehen.

Dabei führt Moderator Andi Knoll nicht nur durch die Show, sondern fungiert auch gleich als freudvoller Überbringer der Trophäen. Gefunden hat er die prämierten Schauspieler und TV-Gesichter an teils ungewöhnlichen Orten - wer bekommt schon normalerweise beim Mountainbike-Ausflug einen Preis in die Hände gedrückt?

ROMY 2020: Überraschungen, Jubel, Tränen

Die Sieger jener Kategorien, für die das Publikum entschieden hat, wurden von Knoll in unterschiedlichsten Situationen mit der Romy überrascht - unter Einhaltung der Abstandsregeln. Alle Preisträger der ROMY-Akademie sowie die Sonderpreise wurden in der Sendung ebenfalls vorgestellt. Als Gäste begrüßte Andi Knoll die KURIER-Chefredakteurin Martina Salomon und den Generaldirektor des ORF, Alexander Wrabetz.

Reaktionen der Gewinner der ROMY 2020

„Ich bin wirklich fassungslos gerührt und freu mich unendlich", so Ursula Strauss. Die KURIER-Leser und die Fernsehzuschauer haben Ursula Strauss („Wischen ist Macht, ORF) zur „Beliebtesten Schauspielerin Serie/Reihe“ gewählt. Im Rahmen eines mit dem ORF Niederösterreich eingefädelten Schein-Interviews vor der malerischen Kulisse der Wachau wird sie mit der ROMY-Statuette überrascht. Ursula Strauss gewinnt damit zum fünften Mal.

„Ich bin nicht oft sprachlos!" Moderator Andreas Moravec („Quizmaster“, Servus TV) ist gerade bei der Arbeit, als er eine präparierte Frage auf seinem Display vorfindet: „Wer bekommt 2020 die Romy in der Kategorie Show und Unterhaltung?“. Andi Knoll betritt das Studio und bestätigt dem sichtlich überraschten Moravec seinen ersten Romy-Gewinn als „Beliebtester Moderator Show/Unterhaltung“.

„Wo ist die versteckte Kamera?!" Um den "SOKO Kitzbühel"-Star Jakob Seeböck mit seiner Romy-Statuette zu überraschen, schwingt sich Andi Knoll auf ein Mountainbike und platzt mit der frohen Botschaft in ein gefaktes „Studio 2“-Interview mit idyllischem Blick auf Wien. Es ist Seeböcks erste Romy als „Beliebtester Schauspieler Serie/Reihe“. Die beiden Nachwuchsstars konnten per Skype über ihren Gewinn verständigt werden.

Als erste rief Andi Knoll die junge Schauspielerin Noelia Chirazi an, die von der ROMY-Akademie für ihre Rolle in Barbara Eders TV-Spielfilm „Wiener Blut“ ausgezeichnet wurde. Gleich im Anschluss wurde Maximilian Mundt, der Hauptdarsteller in der Netflix-Serie „How to sell drugs online (fast)“, angerufen und fiel aus allen Wolken. Ehe er das Ibiza-Video zum „Fernsehmoment des Jahres“ erklärte und den „Beliebteste Moderator Information“ verkündete, begrüßte Andi Knoll die KURIER-Chefredakteurin Martina Salomon: „Es ist eine Hoch-Zeit für Journalisten, weil wir Zugang zu den wichtigsten Studien, zu den Experten haben. Wir reden mit der Politik, wir wägen ab, und das kommt bei den Leserinnen und Lesern gut an.“

"Wow, das ist meine Romy!"

„Wow, das ist meine Romy!“ Tobias Pötzelsberger wurde zum "Beliebtesten Moderator Information“ gekürt und erhielt seine erste Romy-Statuette beim Verlassen des Isolationsbereichs im ORF-Zentrum in angemessener Weise, mit rotem Teppich und Konfettiregen. „Tobias Pötzelsberger ist aus der Garde der jungen Männer und Frauen in der ORF-Information herausgestochen, als er an diesem historischen Ibiza-Tag aus dem Stand heraus eine mehrstündige Monster-Sendung moderiert hat, die Zeitgeschichte geschrieben hat“, sagt Alexander Wrabetz, ORF-Generaldirektor.

„Ich bin schwer gerührt!" Heike Makatsch, die das Publikum zur „Beliebtesten Schauspielerin Kino/TV-Film“ („Ich war noch niemals in New York“) gewählt hat, stimmt in ihrer Video-Dankesbotschaft ein Lied von Udo Jürgens an und schließt mit ernsten Worten: „Wenn wir nicht radikal umdenken, wird aus der ökologischen Krise wohl eine ökologische Katastrophe. Let’s not go back to normal. Save this planet!“

„Vielen, vielen Dank - ich bin wirklich sprachlos!"Weil das Schauspieler-Ehepaar die Entscheidung getroffen hat, ein Corona-Videotagebuch zu führen, bot sich das als Plattform für die geplante Überraschung optimal an. Fritz Karl ist im Gesicht abzulesen, dass er seiner Frau Elena Uhlig überhaupt nicht folgen kann, während sie seinen Romy-Gewinn als „Beliebtester Schauspieler Kino/TV-Film“ überschwänglich wortreich einleitet.

ROMY 2020 sieben Tage in der ORF-TVthek verfügbar

Deshalb ist es ideal, dass die „ROMY 2020“ auf der ORF-TVthek weltweit als Livestream und nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand verfügbar sein wird. Die Platin-ROMYs für das Lebenswerk wurden zwar in der Sendung verkündet, werden aber im Rahmen der Gala am Samstag, 24. April 2021 an die Preisträger verliehen.

Alle Preisträger im Überblick:

Publikumspreise

Heike Makatsch, Beliebteste Schauspielerin Kino/TV-Film

Ursula Strauss, Beliebteste Schauspielerin Serie/Reihe

Fritz Karl, Beliebtester Schauspieler Kino/TV-Film

Jakob Seeböck, Beliebtester Schauspieler Serie/Reihe

Tobias Pötzelsberger, Beliebtester Moderator Information

Andreas Moravec, Beliebtester Moderator Show/Unterhaltung

Akademiepreise

Bester TV-Film: "Spuren des Bösen: Sehnsucht“

Beste Regie TV-Fiction: Catalina Molina „Landkrimi: Das dunkle Paradies“Beste Bildgestaltung TV-Fiction: Leena Koppe „Landkrimi: Das letzte Problem“

Bestes Buch TV-Fiction: Agnes Pluch „Balanceakt“

Beste Produktion TV-Fiction: Heinrich Ambrosch, Marvin Kren, Moritz Polter „Freud“

Beste TV-Serie: „How to sell drugs online (fast)“

Bester Kinofilm: „The trouble with being born"

Beste Regie Kinofilm: Nora Fingscheidt „Systemsprenger"

Beste Bildgestaltung Kinofilm: Judith Benedikt & Eva Testor „Backstage Wiener Staatsoper"

Bestes Buch Kinofilm: Simon Verhoeven „Nightlife"

Beste Produktion Kinofilm: Rainer Frimmel & Tizza Covi „Aufzeichnungen aus der Unterwelt"

Beste TV-Doku: „Nie zu spät - Die Träume der Hundertjährigen“Beste Kino-Doku: „Aufzeichnungen aus der Unterwelt“Bester Nachwuchs – weiblich: Noelia Chirazi, „Wiener Blut“Bester Nachwuchs – männlich: Maximilian Mundt, „How to sell drugs online (fast)“

Platin-ROMY Akademie: Elfie Donnelly, Rudolf Klingohr

Platin-ROMY: Conny Froboess & Peter Kraus

Sonderpreise

Preis der Akademie: „Das perfekte Geheimnis“

Preis der Jury: „Wer 4 sind“

Beste Programmidee: „Die Nachfolger"

ROMY International: „Vienna Blood“

Fernsehevent des Jahres: „The Masked Singer“

Fernsehmoment des Jahres: Ibiza-Video