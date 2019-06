Überraschende Kündigung von Wiener Oberrabbiner

Am Dienstag wurde bekannt, dass der Oberrabbiner der IKG Wien, Arie Folger, überraschend aus persönlichen Gründen gekündigt hat.

Kündigung wohl aus persönlichen Gründen

Folger war im Dezember 2015 zum Rabbiner der jüdischen Gemeinde Wien bestellt worden. Der 45-Jährige, der in Antwerpen geboren wurde und in Belgien, Israel und den USA studiert hatte, galt als Hardliner. Vor Wien hatte Folger fünf Jahre in der jüdischen Gemeinde in Basel, dann in München und zuletzt in Karlsruhe und Frankfurt gewirkt.