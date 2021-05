Überraschende Baby-News mit 50: Naomi Campbell ist Mutter geworden

Das britische Supermodel Naomi Campbell ist im Alter von 50 Jahren überraschend Mutter geworden. Die Neuigkeit teilte sie am Dienstag via Instagram mittels Foto-Posting mit - vier Tage vor ihrem 51. Geburtstag.

"Ein wunderschöner, kleiner Segen hat mich als seine Mutter ausgewählt. Ich fühle mich so geehrt, diese zarte Seele in meinem Leben zu haben. Es gibt keine Worte, um diese lebenslange Bindung zu beschreiben, die ich nun mit dir teile, mein Engel. Es gibt keine größere Liebe", schrieb Campbell zu dem Foto, auf dem die Füße ihrer Tochter in ihrer Hand zu sehen sind.