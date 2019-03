Überlegener 4:0-Auswärtssieg von Rapid Wien gegen SKN St. Pölten

Rapid Wien ließ im Auswärtsspiel gegen SKN St. Pölten am Samstag nichts anbrennen und konnte einen klaren 4:0-Sieg erringen. Die Hütteldorfer greifen somit nach dem Strohhalm, der die Meisterrunde bedeuten könnte.

Ohne den gesperrten Kapitän Stefan Schwab hat Rapid den für eine noch mögliche Teilnahme am Meister Playoff erforderlichen “Pflichtsieg” gegen St. Pölten eingefahren. Der 4:0-Auswärtserfolg war noch dazu ein hochverdienter. Die ersten drei Treffer erzielten die Hütteldorfer allesamt per Kopf.

Die erste Hälfte gehörte ausschließlich Rapid. Torhüter Richard Strebinger wurde vor keine einzige schwere Probe gestellt, während SKN-Keeper Christoph Riegler bereits in der 8. Minute bei einem Schuss von Thomas Murg und in der 16. Minute bei einem satten “Strich” von Andrei Ivan eingreifen musste. Letzteren klärte er zur Ecke für Rapid und daraus resultierte dann auch schon die 1:0-Führung für die Hütteldorfer: Murg flankte zu Andrija Pavlovic, der trotz Bedrängnis von SKN-Innenverteidiger Daniel Drescher aus dem “2. Stock” einköpfeln konnte.

Auch danach blieben die Niederösterreicher mit ihrem 5-4-1-System extrem defensiv, die Wiener ließen selbige aber ab sofort kommen, bzw. auflaufen. In der 20. Minute fuhren die Hütteldorfer dann einen Konter, den Ivan aus relativ spitzem Winkel abschließen hätte können, ja fast müssen – allerdings war Riegler schnell zur Stelle und konnte klären. In der 29. Minute wurde Pavlovic auf die Reise geschickte, der versuchte den SKN-Keeper zu überheben. Das gelang zwar, allerdings lupfte er den Ball auch über das Tor. Kurz vor der Pause erhöhte Dejan Ljubicic mit dem Kopf auf 2:0 für Rapid. Die Hütteldorfer hatten einen etwas umstrittenen Freistoß bekommen, den der Mittelfeldspieler schließlich in die Maschen scherzelte.