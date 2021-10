Überholmanöver im Bezirk Zwettl ging schief: Vier Verletzte im Spital

Vier Verletzte, darunter ein Fünfjähriger und eine 16-Jährige, hat eine Pkw-Kollision Dienstagabend in Groß Gerungs im Bezirk Zwettl gefordert.

Ein 57-Jähriger hatte auf der B38 mit seinem Auto einen Lkw überholen wollen und dürfte über die Fahrbahnmitte gefahren sein, berichtete die Polizei am Mittwoch in einer Aussendung. Dabei prallte der Mann gegen den Wagen einer 42-Jährigen, der in Folge im Straßengraben landete. Die Lenkerin und ihre zwei Kinder wurden verletzt.