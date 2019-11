Überholmanöver im Bezirk Baden: Frontalzusammenstoß

Am Donnerstag hat ein 64-jähriger Pkw-Lenker bei einem Überholmanöver einen Frontalzusammenstoß verursacht. Er wurde schwer verletzt.

Ein 64-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Bruck an der Leitha hat am frühen Donnerstagnachmittag durch ein Überholmanöver auf der B60 im Bezirk Baden einen Frontalzusammenstoß mit einem Lkw ausgelöst, bei dem er selbst schwer verletzt wurde. Laut Polizei fuhr der Mann mit seinem Wagen gegen 13.30 Uhr aus Reisenberg kommend in Richtung Unterwaltersdorf und überholte einen Lkw in einer Rechtskurve.