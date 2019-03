Überhöhte Honorare kassiert: Werberin vor dem Wiener Landesgericht

Die Chefin einer auf Direkt Marketing spezialisierten Firma soll überhöhte Honorare kassiert haben. Der Prozess findet derzeit am Wiener Landesgericht statt.

Wegen schweren gewerbsmäßigen Betrugs ist am Montag die Chefin einer auf Direktmarketing spezialisierten Werbe- und PR-Firma vor dem Wiener Landesgericht gestanden. Die Angeklagte hatte jahrelang als Sub-Unternehmerin für eine andere Agentur die an Spender gerichteten Postwurfsendungen eines karitativen Vereins miterstellt. Dabei soll sie erhöhte Rechnungen gelegt und sich rund 515.000 Euro erschlichen haben.

Die Angeklagte, die seit 35 Jahren in der Werbebranche tätig ist, bestritt die Vorwürfe entschieden. “Ich lebe zu 99 Prozent von Empfehlungen. Ich kann nicht sagen, dass ich je einen unzufriedenen Kunden oder ein Reklamationsschreiben gehabt habe.” Sie arbeite 16 Stunden täglich, bei Bedarf sieben Mal in der Woche, ihr Unternehmen sei in der Branche als “aufrichtig und loyal” bekannt. Daher sei es “ein Riesenschock” gewesen, als sie von den gegen sie gerichteten Ermittlungen erfuhr: “Ich weiß bis dato nicht, was ich falsch gemacht habe.”