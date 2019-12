Übergangsfrist abgelaufen: Käfighaltung mit Jahresende endgültig verboten

Mit dem Jahresende ist die Käfighaltung bei Legehennen endgültig verboten. Käfigeier gibt es jedoch weiterhin in der Gastronomie und in Großküchen.

Mit Silvester endet die zehnjährige Übergangsfrist des Verbots der Käfighaltung bei Legehennen. Acht Betriebe hatten noch "ausgestaltete" Käfige in Verwendung, nun wird Österreich das erste EU-Land sein, in dem diese Methode gänzlich abgeschafft ist, so das Tierschutzvolksbegehren am Freitag.