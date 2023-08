Überfall auf Tankstelle im Burgenland

Am Donnerstag in den Morgenstunden wurde eine Tankstelle in Kemeten (Bezirk Oberwart) zum Schauplatz eines Überfalls.

Nach Angaben der Landespolizeidirektion Burgenland hatte gegen 5.15 Uhr ein vorerst unbekannter Mann unter Einsatz einer Waffe Geld gefordert, ehe er mit seiner Beute entkam. Die bedrohte Mitarbeiterin blieb unverletzt. Die Landespolizeidirektion Burgenland vermutet, dass ein Zusammenhang mit Coups in der Steiermark besteht.

Der Räuber von Kemeten steht laut Polizei auch im Verdacht, am 2. August eine Tankstelle in Preding (Bezirk Weiz) und am (gestrigen) Mittwoch eine Trafik in Graz überfallen zu haben. In der steirischen Landeshauptstadt musste der Mann ohne Beute flüchten.

Der gesuchte Verbrecher soll 30 bis 40 Jahre alt, von mittlerer Statur und etwa 1,80 Meter groß sowie 80 Kilo schwer sein. Es dürfte sich um einen Österreicher handeln, der zuletzt u. a. mit einer grünen Jacke, dunkler Hose und blauen Sportschuhen bekleidet war. Getarnt hatte er sich mit einer dunklen Schirmkappe mit weißem Muster/Ornament, gelber Arbeitsschutzbrille und einer weißen FFP2-Maske. Das Landeskriminalamt ersucht um Hinweise unter Tel.: 059133-10-3333 oder bei jeder Polizeidienststelle.