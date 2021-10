Überfall auf Sparkasse in Krumbach geklärt: 68-Jähriger geständig

Ein nach einem Überfall auf die Sparkasse in Krumbach an der serbisch-bulgarischen Grenze festgenommener 68-jähriger deutscher Staatsbürger ist nach Österreich ausgeliefert worden. Er war zu dem Coup voll geständig.

Der Überfall in Krumbach war am 15. September verübt worden. Sechs Tage später wurde der als gefährlich eingestufte Mann bei der Einreise nach Bulgarien festgenommen und ein Großteil der Beute in seinem Fluchtfahrzeug, einem silberfarbenen Mercedes C 180, sichergestellt.

Bankräuber von Krumbach nach Österreich ausgeliefert

Am Dienstag dieser Woche wurde der Beschuldigte in Begleitung von zwei Beamten des Bundeskriminalamts aus Bulgarien auf dem Luftweg nach Österreich ausgeliefert und auf dem Flughafen Wien in Schwechat von Beamten der Raubgruppe des Landeskriminalamtes NÖ festgenommen. Bei seiner Einvernahme unter Beiziehung einer Rechtsanwältin führte der voll geständige 68-Jährige laut Polizei an, dass er in Deutschland nach Bankraubserien in den 1980er- und 1990er-Jahren in Strafhaft und 2018 auf unbestimmte Zeit in Sicherungsverwahrung für gefährliche Rückfalltäter gekommen war.