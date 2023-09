Überdosis: Toter 31-Jähriger lag tagelang unbemerkt in Wohnung

Am Sonntag wurde ein 31-Jähriger tot in einer Wohnung in Niederösterreich aufgefunden. Er dürfte laut Polizei an einer Überdosis gestorben sein.

In Ternitz im Bezirk Neunkirchen ist ein Mann tot aufgefunden worden. Polizeiangaben zufolge wird von einer Suchtmittel-Intoxikation ausgegangen. Es deute nichts auf Fremdverschulden hin, hieß es am Dienstag auf Anfrage.

Leiche von 31-Jährigem im Bezirk Neunkirchen gefunden

Entdeckt worden war der Tote am Sonntagabend. Laut einem Onlinebericht des "Kurier" dürfte die Leiche des 31-Jährigen längere Zeit unbemerkt in einer Wohnung gelegen sein.