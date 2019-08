Über das Vienna Major zu den Olympischen Spielen nach Tokio

Dieses Woche findet das Vienna Major auf der Wiener Donauinsel statt. Dort kämpfen die Teams um Spitzenergebnisse, um an den Olympischen Spielen in Tokio teilnehmen zu können. Es gibt aber noch zwei weitere Möglichkeiten für eine Qualifikation.

Österreich hofft auf drei Olympia-Startplätze

Zusätzlich zur Rangliste, in welche seit September 2018 und bis Juni nächsten Jahres die besten zwölf Turnierergebnisse einfließen, gibt es noch die Schienen über ein Qualifikationsturnier in China und den Kontinental-Cup. Der Österreichische Volleyball-Verband (ÖVV) erhofft sich insgesamt drei Olympia-Startplätze. "Unser Ziel müssen zwei Herren- und ein Damenteam sein. Auf jeden Fall wäre eine Qualifikation ein Riesenerfolg", betonte ÖVV-Beach-Sportdirektor Nik Berger.

Bis 2020 müssen noch Spitzenergebnisse her

Nach Wien liegt der Fokus auf Haiyang

Wie mit dem Achtelfinale bei der WM will das Duo auch auf der Donauinsel ordentlich punkten. "Wien ist natürlich ein wichtiges Turnier. Wir sind im Ranking an der Kippe, einmal drinnen, einmal draußen. Wir wollen hier nochmal einen Push nach vorne machen, damit wir solide in den Top 15 sind."

Kontinentalcup als dritte Möglichkeit zur Qualifikation

Als dritte Möglichkeit bliebe noch der Kontinentalcup, in dem die ÖVV-Damen in die zweite Phase vorgestoßen sind, die Herren waren dafür gesetzt. Die letzten beiden Europa-Runden um nur je ein Ticket pro Geschlecht werden im Juni nächsten Jahres ausgetragen. Bereits über andere Wege qualifizierte Teams sind dabei für ihre Nation nicht mehr teilnahmeberechtigt. Zu Olympia 2012 in London hatten es Doppler/Horst über diese Schiene geschafft, 2016 in Rio waren es Seidl und Alexander Huber gewesen.