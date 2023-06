Über 300 Hate Crimes wegen sexueller Orientierung 2021 registriert

Aktuelle Zahlen zu Hate Crimes wegen der sexuellen Orientierung liegen nicht vor.

Zwei Jugendliche sitzen nach einem möglicherweise geplanten islamistischen Anschlag auf die Regenbogenparade am Samstag in Wien in St. Pölten in U-Haft. Die Parade selbst verlief ohne Vorfälle, am Abend wurde in der Wiener Innenstadt jedoch eine Frau verprügelt. Die Schläger sollen sich zuvor homophob geäußert haben. Aktuelle Zahlen zu Hate Crimes aufgrund der sexuellen Orientierung gibt es nicht, 2021 wurden in Österreich 376 derartige Fälle von der Polizei erfasst.