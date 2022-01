Über 20.000 Geschenke für bedürftige Kinder bei Christkindl-Aktion

Bei der Aktion "Spielen Sie Christkind" verschickten zahlreiche Österreicher vor Weihnachten insgesamt über 20.000 Geschenke für bedürftige Kinder.

Bei der Aktion von Samariterbund und Post konnten zum neunten Mal Geschenke für bestimmte Altersgruppen selbst ausgesucht und gekauft sowie anschließend kostenlos mit der Post verschickt werden. Neben Privatpersonen beteiligten sich auch Firmen und Schulen am Schenken.

Es sei schön zu sehen, dass die Zahl der Unterstützerinnen und Unterstützer jedes Jahr steigt. "Trotz der schwierigen Bedingungen mit Corona, Lockdown und Quarantäne beteiligten sich auch heuer wieder Tausende Menschen an der Christkind-Aktion", freut sich ASBÖ-Bundesgeschäftsführer Reinhard Hundsmüller am Mittwoch in einer Aussendung.