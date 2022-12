Udo-Jürgens-Tochter Jenny: "Er war kein immer glücklicher Mann"

"Er war kein immer glücklicher Mann, er hatte mit einer Schwere zu kämpfen", berichtete Udo Jürgens' Tochter Jenny in einem "stern"-Interview.

Jenny und Johnny Jürgens gaben

Dreier-CD "Da capo, Udo Jürgens - Stationen einer Weltkarriere" heraus

Tod von Udo Jürgens kam für Tochter Jenny überraschend

Udo Jürgens war am 21. Dezember 2014 bei einem Spaziergang in Gottlieben am Bodensee in der Schweiz zusammengebrochen und wenig später im Krankenhaus gestorben. Der Tod kam für seine Tochter überraschend. "Wir alle in der Familie waren uns sicher, dass er noch sehr viele Jahre leben würde, was er ja selbst auch glaubte", sagte Jenny Jürgens.