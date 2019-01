"UberToys"-Aktion vor Weihnachten in Wien: Spende an SOS-Kinderdorf

Uber hat durch die Aktion "UberToys" in der Vorweihnachtszeit 3.000 Euro für das SOS-Kinderdorf gesammelt.

Zwischen dem 21. und 23. Dezember war es Uber-Nutzern möglich, mit einer Eingabe eines Aktionscodes in der App kostenlos an der Aktion “UberToys” teilzunehmen. Jetzt überreichte Martin Essl, Head of Austria bei Uber einen Scheck über 3.000 Euro an das SOS Kinderdorf:. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit dieser Spendenaktion im Namen unserer Nutzer 3.000 Euro für das SOS Kinderdorf spenden können. Damit leisten wir unseren Beitrag, damit diese großartige Einrichtung auch zukünftig Kindern in Not helfen kann“ erklärt Martin Essl, Head of Austria bei Uber in Österreich.