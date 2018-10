Am 5. Oktober kann man vie UberEats gratis Schwedenbomben versenden.

UberEats liefert Schwedenbomben gratis an Freunde und Familie in Wien

Der 5. Oktober wird gefeiert: Beim "Mach-etwas-Nettes"-Tag können Wiener mit UberEats gratis Niemetz Schwedenbomben an ihre Liebsten versenden.

Am 5. Oktober kann jeder ganz einfach Freude verschenken und mit UberEats eine 6er Packung Schwedenbomben an seine Liebsten versenden. Die Aktion ist gratis, auch Lieferkosten fallen keine an.

Gratis Schwedenbomben am 5. Oktober Niemetz Schwedenbomben wecken bei vielen Österreichern Kindheitserinnerungen. Um dieses Gefühl teilen zu können, hat sich Niemetz Schwedenbomben mit UberEats eine Aktion einfallen lassen: Schaumkussliebhaber können gemeinsam mit dem Essenslieferanten am “Mach-etwas-Nettes”-Tag, dem 5. Oktober, original Schwedenbomben an ihre Liebsten schicken und sie mit einem Schaumkuss im Büro, in der Schule oder zu Hause überraschen.