Uber-Konkurrent Bolt beitet in Wien nun auch Taxis an

Am 23. Jänner um 14.00 Uhr stellt Bolt neben dem Mietwagen-Service in Wien auch Taxi-Dienste zur Verfügung. Die Bolt-App ermöglicht es Fahrgästen damit, Taxis von mehreren Anbietern zu bestellen.

"Unsere Mission ist es, den Stadtverkehr einfacher, schneller, zuverlässiger und zugänglicher zu machen. Die Integration von Taxi-Diensten in unsere Plattform ist eine logische und natürliche Erweiterung, aber auch ein wichtiger erster Schritt im Hinblick auf die bevorstehende Gesetzgebung", sagt Farhad Shikhaliyev, Country Manager von Bolt.

Taxi-Preise in Wien möglichst transparent

Die Preise sind behördlich geregelt. Transparenz ist das oberste Gebot. "Die Fahrten werden über die Bolt-App bestellt. Dadurch können unsere Kunden auch Infos über die Fahrt bekommen, zum Beispiel Angaben zum Fahrer und zur Fahrstrecke", so Farhad Shikhaliyev. Taxi-Unternehmen sind dabei nicht exklusiv an Bolt gebunden und zahlen am Ende 10 Prozent Provision auf jede vermittelte Fahrt.