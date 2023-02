Uber ermöglicht jetzt Fahrt-Buchungen für andere

Durch eine neue Funktion in der Uber-App ist nun auch das Buchen von Fahrten für andere möglich.

Fahrten für andere buchen: "Gastfahrer" benötigt keine Uber-App

So funktioniert es: Der Nutzer wählt in seiner Uber-App den Abhol- und Zielort aus und gibt an, dass diese Fahrt für jemanden anders ist. In der Folge kann dieser einen Kontakt aus dem Adressbuch seines Smartphones wählen oder einen neuen Fahrgast anlegen und die Fahrt bestellen. Wie gewohnt, sieht der Nutzer den Preis bereits vor der Buchung in der Uber-App. Dieser ändert sich auch im Fall einer längeren Fahrzeit oder bei Stau nicht. Die Bezahlung erfolgt wie gewohnt über die Uber-App mit der vom Kontoinhaber gewählten Zahlungsmethode, z.B. Kreditkarte, PayPal, Apple Pay, Google Pay oder Bargeld.