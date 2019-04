Am Osterwochenende gibt sind in der Uber-App Gratisfahrten versteckt.

Uber-App: Gratis-Fahrten in Wien am Osterwochenende

Uber hat für Ostern eine ganz besondere Aktion in Wien geplant. Am Osterwochenende verstecken sich Freifahrten in der Uber-App.

Zwischen dem 19. und 22. April verstecken sich Freifahrten in der Uber-App. So können Uber-Nutzer mit etwas Glück am Osterwochenende gratis durch Wien fahren. Ob zum Ausflug ins Grüne, zu einem der vielen Wiener Ostermärkte oder zum Osterfrühstück bei der Familie: Wer die Option „UberEaster“ in der App angezeigt bekommt, kann kostenlos in der Stadt unterwegs sein.

Ob man die Option angezeigt bekommt, hängt allerdings davon ab, wo man sich gerade befindet, denn der Osterhase hat die Option zum Gratis-Fahren nur in bestimmten Teilen der Stadt versteckt. Ob man sich in einem dieser Stadtteile befindet, kann man in der Uber App ganz leicht erkennen. Besonders findige Glückspilze, denen “UberEaster” mehrfach angezeigt wird, können das Angebot am Osterwochenende auch gleich mehrmals wahrnehmen.

So funktioniert die Gratis-Fahrt zu Ostern in Wien: 1. Uber App öffnen und auf Nachrichten in der App achten, die darauf hinweisen, ob man sich in der richtigen Zone befindet.

2. Ist man in der richtigen Zone, wird die Option „UberEaster“ in der Produktauswahl angezeigt.

3. Nutzer, die eine Fahrt mit der “UberEaster” Option bestellen, erhalten eine Gutschrift bis 20€ auf diese Fahrt.

4. Das Angebot kann im Aktionszeitraum beliebig oft genutzt werden!

(Aktion verfügbar für eine begrenzte Zeit vom 19. bis 21. April 2019 zwischen 10h und 24h. Die Fahrt muss über die Uber App in Wien bestellt werden. Maximal €20 Gutschrift pro Fahrt