Über 50 Gratis-Events beim Lesofantenfest für Kinder in Wien

Es ist wieder Lesofantenfest-Zeit: "Herrrrrrreinspaziert" in die Manege der Büchereien der Stadt Wien heißt es in diesem Jahr. Bis zum 5. Mai präsentieren die 37 Büchereien in ganz Wien ein vielfältiges Festivalprogramm mit über 50 kostenlosen Veranstaltungen.

Das Angebot beim Lesofantenfest reicht von Clown- und Puppentheater über Vorlesestunden und Konzerte bis hin zu Zaubershows, Musikworkshops und interaktivem Mitmachtheater. Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr eröffnete das Festival am Mittwoch in der Bücherei Philadelphiabrücke in Wien-Meidling.

"Den Alltag hinter sich lassen und in den Zauber der Bühne einzutauchen. Darum geht es beim Lesofantenfest 2024. Besuche sind auch möglich für Schulklassen und Kindergruppen, aber genauso für alle Kinder und das kostenlos. Spaß und Vergnügen stehen im Vordergrund. Ich freue mich sehr auf die Manege Bücherei und wünsche allen kleinen und großen Gästen viel Freude in den Büchereien der Stadt", so Wiederkehr.

Von Aspern bis nach Liesing: Kostenloses Theater für Kinder in den Wiener Büchereien

Zirkus, Clownerie, Akrobatik und Varieté stehen dieses Jahr im Mittelpunkt des großen Kinderkunst- und Theaterfestivals. Unter dem Motto "Manege frei" erleben Kinder und Jugendliche beim diesjährigen Fest zahlreiche Theater-, Clown- und Musikdarbietungen. In ganz Wien gibt es ein vielfältiges Programm bei freiem Eintritt: von Aspern bis nach Liesing bieten die Büchereien für Kinder, Jugendliche und Familien Theater, Jonglage, Literatur, Musik-Workshops und vieles mehr. Erwartet werden rund 2.000 Besucher.

Anmeldungen zum Lesofantenfest erbeten

Die Vormittagsveranstaltungen sind für Schulklassen und Kindergruppen reserviert. (Anmeldungen per Mail unter kriango@buechereien.wien.gv.at). Vormittagsveranstaltungen an Samstagen und Sonntagen sind offen für alle Anmeldungen. Anmeldungen sind online oder direkt in der jeweiligen Bücherei möglich.