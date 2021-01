U5-Bau beim Wiener Rathaus: Platane ist gerettet

Im Zuge des U5-Baus wird eine 80-jährige Platane beim Cafe Eiles in den Park beim Justizpalast übersiedelt.

Laut einem Sprecher wird die Platane in den Park beim Justizpalast übersiedelt. Der Baum wird ausgegraben und via Tieflader an seinen neuen Bestimmungsort gebracht. Die Aktion soll in den nächsten 14 Tagen über die Bühne gehen.