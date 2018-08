U2/U5: Wirtschaftskammer Wien beschließt "U-Bahn-Bau-Soforthilfe"

Zahlreiche Kleinunternehmer befürchten aufgrund des Baus der U5 und der Streckenverlegung der U2 Geschäftsrückgänge. Die Betroffenen sollen deswegen mit einer "Sofort-Hilfe" finanziell unterstützt werden, ein Ansuchen ist ab 1. November möglich.

Ein Verbund aus Stadt Wien, Wirtschaftskammer Wien und der Wirtschaftsagentur Wien will mit 3,8 Mio. Euro an Fördergeldern Geschäftsrückgänge von Kleinunternehmen abfedern, die direkt vom Bau der U5 und der Streckenverlegung der U2 betroffen sein werden. Dabei soll die Abwicklung unbürokratisch und rasch erfolgen, versprachen die Verantwortlichen bei einer Pressekonferenz am Donnerstag.