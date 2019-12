U2-Störung sorgt für Chaos im Wiener Frühverkehr

Nach den gestrigen Komplikationen bei der Linie U1 kam es am Dienstagmorgen bereits zur nächsten Störung bei den Wiener Öffis - dieses Mal entlang der U2.

Wien: Nach U1-Störung nun auch Stellwerkstörung bei der U2

Zahlreiche Öffi-Nutzer traten am Dienstagmorgen somit längere Wege zum Arbeitsplatz an, doch dann ging auch bei der U2 nichts mehr. Der Grund: eine Stellwerkstörung zwischen den Stationen Krieau und Donaumarina.

Aufgrund der Störung konnte die U2 die betroffene Strecke nur langsam befahren, wodurch es zu unregelmäßigen Fahrzeiten und Verzögerungen kam. Vor allem in der Station Praterstern strandeten somit kurzfristig zahlreiche Fahrgäste, was für Chaos und Drängeleien im Frühverkehr sorgte. Die Arbeiten dauerten am frühen Vormittag noch an.