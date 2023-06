U-Kommission zur Wien Energie am Freitag mit Hacker als Zeuge

Der Freitag hat die letzte Sitzung der U-Kommission zur Wien Energie vor der Sommerpause im Gepäck. Unter anderem Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) ist geladen.

Am kommenden Freitag findet im Wiener Rathaus die nächste Sitzung der Untersuchungskommission zur Wien Energie statt. Dabei werden noch einmal prominente Zeugen Rede und Antwort stehen. Geladen sind nicht amtsführende Stadträte sowie Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ). Dass dieser von der Causa tangiert wird, ist eher Zufall. Er hat den für die Stadtwerke zuständigen Stadtrat Peter Hanke (SPÖ) in jenen Wochen kurze Zeit vertreten.

Freitag bringt Sitzung von U-Kommission zu Wien Energie

Damit war er prompt auch in die Geschehnisse im Zusammenhang mit der ersten Notkompetenz - mit der die Stadt die Wien Energie unterstützte - involviert. Konkret wurde Hacker in Vertretung seines urlaubenden Kollegen am 15. Juli 2022 mit dem Geschäftsstück betraut. Die ÖVP will nun etwa wissen, inwiefern Hacker das Geschäftsstück geprüft hat, bevor dieses von ihm unterzeichnet wurde, kündigte die Volkspartei gegenüber der APA an.