U-Kommission zu KH Nord: Wehsely verteidigte ihr Vorgehen

Der zweite Auftritt von Wiens Ex-Gesundheitsstadträtin Sonja Wehsely (SPÖ) in der U-Kommission zum Krankenhaus Nord ist am Freitagnachmittag über die Bühne gegangen. Die frühere Ressortchefin, in deren Amtszeit (2007-2017) das Bauprojekt aus dem Ruder gelaufen war, verteidigte ihr damaliges Vorgehen. “Ich würde es heute genauso wieder machen”, betonte sie im Zuge der Befragung nicht nur einmal.