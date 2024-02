U-Ausschüsse: Akten zu Benko, FPÖ-Russland-Beziehungen angefordert

Weitere Akten zu René Benko, aber auch zu Russland-Beziehungen der FPÖ sowie zu Jan Marsalek sind für die U-Ausschüsse angefordert worden

In spätabendlichen Sitzungen nach dem Nationalratsplenum wurde ebenso die Ladung weiterer Auskunftspersonen beschlossen: So sollen etwa Rechnungshof-Präsidentin Margit Kraker und Mitarbeiter des Büros des ehemaligen Innenministers Herbert Kickl, derzeit FPÖ-Chef, im U-Ausschuss zum "rot-blauen Machtmissbrauch" befragt werden.

"COFAG-U-Ausschuss"

Weiterer U-Ausschuss

Im von ihr alleine beantragten U-Ausschuss zum "rot-blauen Machtmissbrauch" sollen auf Wunsch der ÖVP zwei Mitarbeiter Kickls aus dem Bereich Öffentlichkeitsarbeit, aber auch der Leiter der internen Revision im Innenministerium erscheinen. Die Befragung werde unter dem Titel "Das System Kickl" laufen, sagte ÖVP-Fraktionsführer Andreas Hanger zur APA. Der Leiter der Finanzprokuratur Wolfgang Peschorn soll auch in seiner Rolle als Innenminister im U-Ausschuss befragt werden, auf Wunsch der Grünen soll außerdem Kraker in den U-Ausschuss kommen. Beschlossen wurde auch, Akten in der Affäre um den ehemaligen Wirecard-Chef Jan Marsalek, in der Spesenaffäre der Wiener FPÖ und zu den Russland-Verbindungen der FPÖ anzufordern.