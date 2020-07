U-Ausschuss: SPÖ kritisiert "ÖVP-Leak"

Am Freitag hat die SPÖ den "ÖVP-Leak" im U-Ausschuss kritisiert. Unter anderem sprach man von einer "neuen Dimension türkiser Niedertracht".

ÖVP habe mit Moral "nicht viel am Hut"

Deutsch erinnerte in einer Aussendung an ein Hintergrundgespräch von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) mit Medienvertretern, indem dieser die WKStA kritisiert hatte. Kurz habe damals von Roten Netzwerken in der Justiz fabuliert und der WKStA vorgeworfen, Daten illegal weiterzugeben, so Deutsch: "Wie sich heute herausstellt, war es die ÖVP selbst, die Daten leakt, um es der WKStA in die Schuhe zu schieben".