U-Ausschuss schafft Hochbetrieb im Innenministerium

Der U-Ausschuss schafft Hochebetrieb im Innenministerium. Inneminister Gerhard Karner (ÖVP) hat in einer Diskussionssendung über eine Aufforderung gesprochen.

Gerhard Karner sagte am Freitag in der Diskussionssendung "Live & Direkt" der "Salzburger Nachrichten", dass alle 38.000 Mitarbeiter des Ressorts aufgefordert worden seien, alle noch verfügbaren dienstlichen Mails von und an Ex-Kabinettschef Michael Kloibmüller zu suchen und abzugeben, um sie dem U-Ausschuss zur Verfügung zu stellen. "Wir sind bemüht, dem U-Ausschuss alles zu liefern, was er angefordert hat", sagte Karner.